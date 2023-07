Head-to-Head: Netflix' The Witcher

HQ

Den siste sesongen av Netflix-filmatiseringen The Witcher er her, eller rettere sagt, den har begynt, for vi må vente til slutten av juli for å se hvordan sesong 3 ender. Men nå som serien er tilbake på strømmetjenesten, har vi i Gamereactor UK hatt litt ulike meninger om serien som helhet, og vi har derfor bestemt oss for å støte hodene sammen som en del av den første delen av vår nye debatt-artikelserie, Head-to-Head.

Til å starte med vil Ben Lyons og Alex Hopley gi uttrykk for sine meninger om serien og begrunne hvorfor de er for og imot denne live-action-versjonen av Andrzej Sapkowskis fantasiverden.

Ben - for:

Jeg vil gjøre det helt klart med en gang: Jeg er ikke noen Netflix- eller TV-produsent-sympatisør. Men når det er sagt, så har noe av kritikken denne serien har fått vært altfor ekstrem. The Witcher er ikke en fantastisk serie, men det er heller ikke mange av Netflix' live-action-produksjoner. Faktisk er det mange live-action fantasy-serier som heller ikke er fantastiske, det være seg Wheel of Time eller The Lord of the Rings: The Rings of Power. The Witcher er ikke et unntak, men likevel vil motreaksjonene denne serien får og hatet som kastes mot showrunner Lauren S. Hissrich få det til å virke som om dette er en slags uregelmessighet.

Dedikerte fans hakker på absolutt alle deler av denne serien. Med mindre det er Henry Cavills portrett av Geralt of Rivia, er det ikke bra nok for en Witcher-fan, og ærlig talt er det utrolig barnslig, spør du meg. Manusforfatterne er ikke helt på topp, og noen av de Netflix-lignende frihetene de tar seg skaper mer problemer enn fordeler, men skuespillerne er generelt sett ganske flinke til å gi liv til karakterene sine, og kostymene, scenografien, kampscenene og de visuelle effektene er veldig bra. Det er mange som jobber veldig hardt for å gi oss dette prosjektet. Det er riktignok ikke topp Game of Thrones -kvalitet - men det er det heller ikke noe som er, ikke engang Game of Thrones kan holde det kvalitetsnivået.

Men i motsetning til George R.R. Martins fantasyserier tror jeg at showrunnerne på The Witcher har fått i oppgave å fullføre en bragd som er betydelig vanskeligere enn det kan virke som. Bøkene er kortere, inneholder færre detaljer og er ikke skrevet på en måte som lett lar seg overføre til TV-format. Faktisk ville The Witcher hatt det bedre som filmserie, men folk foretrekker TV fremfor film, så det var ikke noe annet valg enn å bli førstnevnte. For å lage en TV-sesong av anstendig lengde av hver bok, må serieskaperne og forfatterne derfor legge til ekstra ting, helt uten hjelp fra forfatter Sapkowski, historier som Witcher-fans ikke liker. Men alternativet er en sesong på tre episoder som det ikke vil være økonomisk mulig for Netflix å finansiere. Det er en umulig situasjon.

Det hjalp ikke at serien startet med å filmatisere The Last Wish, den første av to novellebøker. I mine øyne er dette et forferdelig sted å starte en TV-serie, fordi det er forvirrende og ikke oppmuntrer til god plot- eller karakterutvikling. Men på den annen side er Time of Contempt (den første boken i hovedserien) avhengig av informasjon fra disse novellene, så de må tas opp på et eller annet tidspunkt. Jeg tror likevel ikke at The Witcher -bøkene i seg selv er enkle å filmatisere i det hele tatt, og det vi har fått så langt fra Netflix, beviser det.

The Witcher Det kan uten tvil bli bedre. Men det kan også bli langt, langt verre. Witcher-fans vil få det til å virke som om dette er en av tidenes verste filmatiseringer, men jeg kan vise dem til en hel liste med filmatiseringer som bare er grunnleggende dårlige (ta for eksempel Eragon), noe denne serien ikke er. Jeg tror virkelig at folk må ta seg tid til å tenke over hva de har i vente når Netflix tar sjansen på denne storbudsjettserien, for hvis hatet fortsetter å strømme, vil den bli kansellert, og vi vil ikke se The Witcher i TV- eller filmformat på en god stund. For meg høres det ut som en elendig verden å leve i.

Alex - Mot:

Selv om jeg er enig i at Netflix' Witcher-serie ikke er det verste jeg har sett på skjermen, og det er ganske meningsløst å bedømme den som en ekte filmatisering på dette tidspunktet, begynner jeg, etter hvert som jeg blir eldre og grinete, å oppdage at jeg kan bære alvorlig nag. Et av disse store nagene er mot Netflix-versjonen av The Witcher, ettersom den har sløst bort en allmektig mulighet til å lykkes. Om noe, selv om den ikke er latterlig dårlig, så gjør det den er verre, for på dette tidspunktet har den blitt kjedelig, meningsløst sludder, noe som passer inn i Netflix' kalender når den burde og godt kunne ha vært serien å se.

Jeg er ikke ute etter å kritisere en serie for rollevalgene, karakterenes seksualitet eller noe slikt. Hvis du leter etter noen som kommer til å mase om det, så skaff deg et liv. I stedet har The Witcher på Netflix mange andre, reelle problemer, og de fleste av dem finnes i manus. Kostymedesignet (bortsett fra den blazeren Geralt har på seg i S3 Episode 5), monstrene og de flotte, ekspansive kulissene viser at millionene av dollar i det minste delvis er vel anvendt. Men der The Witcher svikter 99 % av tiden, er i skrivingen. Dialogen til karakterene er full av modernismer som trekker deg ut av ideen om at denne verdenen er ekte, levende og viktig. I tillegg virker det klønete og latskapende når temaene magi, verdens krefter og annet presses inn i samtalene. Det føles som om manuskriptene ikke er korrekturlest, og det gjør at karakterene og serien generelt føles dummere. Det blir vanskelig å ignorere, ettersom dialogen er en av de viktigste, men ofte ubemerkete måtene vi lever oss inn i mediene vi konsumerer på. Hvis den oppleves som klønete, begynner det å svi i ørene, og du skjønner at noe ikke stemmer.

Plottingen lider på samme måte, da vi til tider går fra å tråkke vannet til et halsbrekkende tempo fordi det virker som om forfatterne bryr seg mer om å treffe bestemte øyeblikk enn noe annet. The Witcher handler ikke om målet, men om reisen du tar for å komme dit. Det er grunnen til at vi i de to første bøkene bare får vite mer om hovedpersonene våre mens de streifer rundt i verden. Dette kan riktignok gjøre dem til en vanskeligere serie å filmatisere, men å si at de ikke egner seg for TV, er etter min mening ikke helt treffende. Jeg vil heller hevde at de ikke egner seg for Netflix' TV-tablå, som nekter å gjøre noe dristig selv med sine beste konsepter. Vi er nødt til å få plass til en time, noe som ofte fører til at dumme subplots infiserer en ellers stram og konsistent historie. Det var aldri noe krav at filmatiseringen skulle være perfekt. Jeg grøsset ofte når jeg leste visse deler av bøkene, spesielt de delene der Geralt bare ligger med hvem som helst som er dum nok til å få øye på ham, men i stedet for å trimme fettet for å gi oss en mager, smidig opplevelse, har Netflix gitt oss foie gras i TV-form, og produsert innhold i sin mest kvalmende, moderne form, snarere enn en historie verdt å huske. Karakterene er umotiverte og uinteressante, handlingslinjer blir plukket opp og påtvunget oss før de er modne, og unødvendige tråder blir plukket opp for hver sesong i håp om å distrahere oss fra den hule helheten.

For meg vil The Witcher alltid være svak, og den kunne ha vært bedre. Det finnes andre, verre adaptasjoner der ute, men what aboutism løser ingenting, bare avleder et problem i stedet for å ta tak i det. The Witcher kunne vært bedre, og det er ikke til å nekte for. Det er greit å sitte der og si at vi er der vi er, og jeg kan selv befinne meg i den defaitistiske leiren, men dette er ikke bøkenes feil, og det er heller ikke skuespillernes skyld, eller de fleste i crewet. Selv forfatterne har lidd under at den nåværende serien er delt i to deler. Det er Netflix som må bære den største vekten her, for selv uten endringene fra boken ville denne serien sannsynligvis ikke vært i stand til å bli mer enn midt på treet. Husk at Henry Cavill dro av en grunn, og det faktum at en mann som en gang var så ivrig etter å spille drømmerollen sin har forlatt prosjektet, er synd nok til at The Witcher ikke blir tilgitt.