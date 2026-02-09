Hearthstone Spotlight 2026: Deathwing, Cataclysm og en stor "hypotenuse" avsløring på BlizzCon ...?

HQ

Det har vært en travel start på året for Blizzard, som har tilbudt forskjellige Spotlight-showcases for mange av sine tentpole-titler og franchiser. Vi har allerede snakket om hva som er planlagt i 2026 for World of Warcraft og også de enorme endringene som er i butikken for Overwatch også. Men nå er det på tide å rette oppmerksomheten mot Hearthstone, det berømte kortspillet for kortbygging som har noen spennende planer for dette kalenderåret.

Selv om det kanskje er bedre å holde forventningene dine i sjakk for Hearthstone, når du sammenligner med hva Overwatch-teamet hadde i butikken, for selv om det er noen lovende avsløringer og planer, er det mer i tråd med det vi har forventet fra PC- og mobilspillet gjennom årene.

For dette formål vil alle som har sett Spotlight-utstillingsvinduet nå være mer enn kjent med den neste store utvidelsen for spillet. Kjent som Cataclysm, det heter som sådan for å gjenspeile World of Warcraft-utvidelsen, på grunn av det faktum at det også bringer Deathwing til korttittelen som en stor antagonist. Forutsetningen for Deathwings ankomst spiller inn i den pågående fortellingen som Hearthstone har utforsket, en som har strukket seg gjennom tidslinjer og til slutt førte til at den monstrøse dragen ankom til det viktigste Hearthstone-riket med den hensikt å utslette det fra minnet.

Fra et narrativt synspunkt er det flere grunner til at Hearthstone har gått ned Cataclysm-ruten. Lead designer Cora Georgiou hjalp til med å forklare mye av dette i et intervju som Gamereactor deltok på under vår tid i Irvine, California på besøk i det enorme Blizzard-hovedkvarteret. For det første ble vi informert av Georgiou om at "vi ønsket å fortelle en tidsreisehistorie i noen tid," og at det å legge til Deathwing i spillet var noe som hadde "mye press for å få det riktig."

Selv om dette ekteskapet var tilsiktet, var det også til en viss grad et produkt av tilfeldigheter, da Georgiou også bemerket at "vi har funnet den rette muligheten til å fortelle denne historien på en måte som spillerne burde kjenne igjen. De vil kjenne igjen disse karakterene, de vil kjenne igjen de viktigste historiene. Til syvende og sist må Dragonflights forene seg for å skape Dragon Soul for å beseire Deathwing. Det er uforandret. Men kanskje er drageaspektene vi gjør litt annerledes."

Og når vi snakker om den intense skurkaktige dragen, kan du forvente en veldig dominerende versjon av karakteren, ettersom Georgiou uttrykker at "det er den største, slemmeste Deathwing som noensinne kunne bli," og legger til "hva om det er en Deathwing et sted der ute som lyktes i Kataklysmen, og nå er han her."

Deathwings ankomst og den tofasede fortellingen som Hearthstone vil utforske, er stjernen i kortspillets 2026, men den suppleres av en rekke spilltillegg som bør vekke interessen til nye, tilbakevendende og veteranfans. For det første kommer Colossal-kort tilbake til spillet i en perfekt mulighet når man vurderer omfanget av mange av Deathwings allierte og fiender. Totalt vil det være seks Colossal-kort som hver er knyttet til seks bestemte klasser i Hearthstone, med noen eksempler på at Warlock får Cho'gall og Rogue kan bruke Sinestra. Deathwing er også et spillbart kort, et Colossal-tillegg som ikke er knyttet til en klasse, og som regnes som det ultimate sluttspillkortet, kortet du plasserer når du vil avslutte en kamp.

Georgiou uttalte seg om tilbakekomsten av Colossal-kort: "Vi har lenge ønsket å bringe Colossals tilbake. Men det som er viktig for oss, er at mekanikken passer med historien vi prøver å fortelle." På samme måte, som når vi snakker om den narrative retningen, "noen ganger er vi bare litt heldige og stjernene står på linje", som Georgiou uttrykker det.

For veteraner der ute vil Colossal-kort som kommer tilbake og Deathwings store entré uten tvil være nok av en grunn til å fortsette å spille, men for de nyere fansen eller det frafalte publikummet har Blizzard også noen triks i ermet. For å sikre at spillerne har nok alternativer, blir alle kortene i Into the Emerald Dream og The Lost City of Un'Goro-utvidelsene gjort tilgjengelige for alle.

Hovedspilldesigner John McIntyre kommenterte dette og forklarte hvorfor denne avgjørelsen ble tatt. "Vi gir ikke bare bort alle kortene fra Into the Emerald Dream og The Lost City, inkludert de gylne versjonene, men vi har faktisk laget kortstokker i kortstokkoppskrift-fanen vår som inkluderer alle kortene fra Core og Into the Emerald Dream og The Lost City. Så hvis du er en ny eller tilbakevendende spiller, kan du bare velge favorittklassen din, det er en kortstokkoppskrift der som inkluderer alle kortene som er gratis, og du kan bare velge den klassen og hoppe rett inn i stigen."

Alt dette skal gjøre Hearthstone enklere og mer tilgjengelig å komme inn i eller tilbake til, men som Georgiou legger til, "rotasjon er den mest tilgjengelige tiden på året for spillere å komme tilbake, men mest tilgjengelig betyr ikke nødvendigvis lett."

I de overskuelige månedene fremover vil Cataclysm være den definerende kraften i Hearthstone, men Blizzard har andre hemmeligheter å dele. Spotlight-videoen avsluttet med en teaser av noe storslått for BlizzCon, en teaser som spilldirektør Tyler Bielman foreslo ville rime med ordet "hypotenuse". Blizzard ville ikke komme inn på detaljer om dette ennå, men Bielman og utøvende produsent Nathan Lyons-Smith bekreftet at det som ble ertet faktisk ikke rimer med hypotenuse, da det snarere bare var en dum gag.

Men en stor avsløring på BlizzCon, hva i all verden kan dette være? Er det tid for Hearthstone 2? Nei, ikke ennå. Lyons-Smith bekreftet: "Nei, dette er ikke en Hearthstone 2. Det er ikke noe helt spill som lanseres. Gjennom årene har vi gjort blandinger, nye typer innhold, nye moduser og slikt i spillet. Det vil være av den kjente typen på en større måte enn vi normalt ville gjort."

Kanskje er det da endelig på tide å bringe Hearthstone til PlayStation, Xbox, og kanskje mest passende av alt, Nintendo Switch-systemer? Dette virker også usannsynlig ettersom Lyons-Smith bemerket "ingenting å kunngjøre nå" før han la til "det er et investeringsnivå som vi trenger å gjøre som vi trenger for å få det til å skje. Først og fremst når det gjelder brukergrensesnitt og brukeropplevelse, for å sørge for at det er veldig naturlig å spille kortspill på disse plattformene. Jeg vet at det er mulig, Duels of the Planewalkers fra Magic for mange år siden var helt herlig, så jeg vet at vi kan gjøre det. Det handler om det er nok spillere der, utover bare hvem som kommer til å ta frem telefonen eller nettbrettet sitt. Det har vært så spennende å se det segmentet av markedet vokse, slik at vi kan si: "Ja, la oss gjøre dette."

Hva annet etterlater dette? Er det på tide med en Diablo-utvidelse i forbindelse med seriens 30-årsjubileum? Dette virker også usannsynlig, som Georgiou forklarte: "Det er mye som går inn i om det er riktig tidspunkt, det rette miljøet, for å gjøre en crossover av som [Diablo]. StarCraft var så morsomt, og spillerne likte det virkelig, og jeg tror Diablo kan fungere." Heartstones utviklingsteam virker likevel ivrige etter å kollidere de to Blizzard-merkene, som Georgiou kort legger til, "Jeg krysser fingrene halvt."

Men er Cataclysm fortsatt den ultimate utvidelsen? Kanskje i mange spilleres hoder, men for Georgiou lengter hun fortsatt etter en sjanse til å gjøre drømmen sin til virkelighet. "Jeg får kanskje aldri min Summer Camp Slasher, og kanskje det er best sånn." Hvem vet på den fronten, men det vi vet er at Cataclysm snart er her, og når den tiden kommer, vil vi endelig finne ut om selv den tøffeste, tøffeste Deathwing av dem alle har det som skal til for å overvinne Azeroths største helter.