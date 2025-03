Hearthstones 2025 konkurransedyktige veikart fokuserer på å utvide esporten

HQ

Blizzard Hearthstone har løftet gardinen på planene for konkurransesesongen 2025 Hearthstone. Denne er i stor grad den samme, men inneholder noen spennende endringer som er ment å oppmuntre til vekst og å se flere mennesker delta i esport.

Til å begynne med er det verdt å si at de tre store begivenhetene fortsatt eksisterer, med de to Masters Tour Championships og World Championship på slutten av året planlagt. Alle disse tre begivenhetene vil inneholde 16 av de beste spillerne fra hele verden, selv om den faktiske spredningen av kvalifiserte spilleautomater endres avhengig av selve turneringen. For eksempel vil World Championship se de fire beste spillerne fra hver Masters Tour Championship delta, i tillegg til de fire beste spillerne fra Kina, de tre beste konkurransedyktige poengtjenerne rundt om i verden, og vinneren av Last Chance Qualifier også, som alle vil kjempe om en del av en premiepott på $ 500,000 XNUMX i turneringen.

Når det gjelder de mer tilgjengelige alternativene som planlegges, vil det nå være tre kvalifiseringsperioder i løpet av året (Spring, Summer, Last Chance), og disse åpner veien til sine respektive hovedturneringer. Den første på våren er satt til 21.-23. mars.

Når det gjelder konkurransepoengene, endres disse noe, slik at poengene nå verdsettes som følger :



Rang 1: 7 poeng



Rang 2-5 6 poeng



Rang 6-10: 5 poeng



Rang 11-25 4 poeng



Rang 26-50 3 poeng



Rang 51-75: 2 poeng



Rang 76-100: 1 poeng



Konkurransepoengene vil fortsatt være den primære måten å melde seg på Hearthstone for den kommende sesongen.