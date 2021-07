Hearthstones neste utvidelse heter United in Stormwind

Blizzard Entertainment har presentert den neste utvidelsen til deres populære kortspill Hearthstone: Heroes of Warcraft. Spillere skal denne gangen dra til Alliances...

Madness at the Darkmoon Faire er Hearthstones neste utvidelse

den 23 oktober 2020 klokken 15:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Blizzard har avslørt enda en utvidelse til Hearthstone: Heroes of Warcraft, og denne gangen er det snakk om Madness at the Darkmoon Faire. Som navnet indikerer er denne...