Heat 2 finner et nytt hjem hos Amazon MGM etter å ha blitt droppet av Warner Bros.

Det ser ut til at Michael Mann er et skritt nærmere å skape sin andre Heat-film. Etter å ha blitt shoppet rundt av Warner Bros. tidligere i år fordi studioet ikke kunne bli enige om et budsjett med Mann, plukket United Artists - en gren av Amazon MGM Studios - opp filmen.

HQ

Ifølge The Hollywood Reporter er Jerry Bruckheimer og tidligere Netflix-filmsjef Scott Stuber knyttet til United Artists, og vil sannsynligvis hjelpe Mann med å bringe Heat 2 til live på en eller annen måte. Vi vet også at en rekke store Hollywood-stjerner er aktuelle for roller i filmen. Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Adam Driver og Austin Butler har blitt nevnt.

Men ingen avtaler er ennå signert med noen talenter. Heat 2 har vært lansert som et konsept siden Mann skrev krimromanen Heat 2 tilbake i 2022, som gikk til topps på bestselgerlistene og ble hyllet av kritikerne. Den fungerer både som en prequel og en oppfølger, så det er mulig vi kan få se noen av stjernene fra originalen tilbake i aksjon.