Heat 2 kan avhenge helt og holdent av én Leonardo DiCaprio-beslutning

Michael Manns Heat 2 ser fortsatt ut til å være i en uvanlig kaotisk castingfase. Ifølge World of Reel, som siterer informasjon fra Kris Tapley, er mye av rollebesetningen for øyeblikket avhengig av Leonardo DiCaprio og hvilken rolle han til slutt bestemmer seg for å ta.

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Rollene som beskrives som mer eller mindre bekreftet er Christian Bale som Vincent Hanna. - den samme rollen som Al Pacino spilte i den opprinnelige filmen fra 1995 - og Jason Clarke som Nate, den kriminelle fikseren som tidligere ble spilt av Jon Voight. Det store spørsmålet er imidlertid hvem som skal spille Neil McCauley, Robert De Niros ikoniske rolle.

Ifølge rapporter er DiCaprio interessert i enten Neil eller Chris Shiherlis, rollen Val Kilmer spilte, men alt avhenger av hans timeplan og hvor lang innspilling han er villig til å forplikte seg til. Mann planlegger en seks til syv måneder lang innspilling i flere land.

Hvis DiCaprio velger Neil, kan Adam Driver - som angivelig også er interessert i rollen - bli flyttet til en annen stor rolle i stedet, muligens som filmens antagonist, Otis Wardell. Budsjettet skal ligge på nærmere 200 millioner dollar, eller rundt 1,9 milliarder svenske kroner, og innspillingen skal etter sigende begynne i september. Med andre ord: Heat 2 ser ut til å være i horisonten, men først må DiCaprio bestemme seg for hvor han vil stå i Michael Manns svært kostbare krimthriller.

Gleder du deg til Heat 2?