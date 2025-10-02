Heat Hazard-regelen blir erklært for første gang denne helgen i Singapore

HQ

Qatar Grand Prix 2023 var katastrofalt. Heldigvis ble ingen skadet, men alle førerne klaget over den ekstreme varmen de led i cockpiten. Logan Sargeant måtte bryte på grunn av heteslag og dehydrering, Esteban Ocon kastet opp to ganger i hjelmen, og andre førere som Lance Stroll og Alexander Albon oppsøkte legehjelp etter løpet. George Russell sa at han var nær ved å miste bevisstheten mens han kjørte.

Som et resultat av dette innførte FIA en ny regel, kalt Heat Hazard Regulation, som skal tas i bruk når varmetemperaturen utgjør en alvorlig trussel for førerne. Denne regelen ble tatt i bruk for første gang i dag, i forbindelse med Singapores Grand Prix denne helgen.

"Etter å ha mottatt en prognose (...) som forutsier at varmeindeksen vil være høyere enn 31 °C på et eller annet tidspunkt under løpet på dette arrangementet, er det erklært Heat Hazard", sa FIA torsdag i en uttalelse. Med høy luftfuktighet kan førerne forvente opplevde temperaturer på opptil 50 ºC i cockpiten.

Som et resultat av dette vil førerne få lov til å bruke en kjølevest, med rør der kjølig luft strømmer. Hvis de velger å ikke bruke vesten, må de legge til ekstra ballast (ca. 0,5 kg) i bilen for ikke å få en urettferdig fordel med en lettere bil. Disse vestene, som vil bli obligatoriske under varme forhold neste sesong, har ikke blitt godt mottatt av noen førere, som sier at det er ukomfortabelt.