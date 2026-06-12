Heave Ho 2 Lanseringen er fastsatt til juli, og nå er en demo tilgjengelig på Steam

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Devolver Digital har flere titler på programmet for denne sommeren, ikke minst Dark Scrolls i slutten av juni. Det uavhengige forlaget (som offentlig har antydet at de har tenkt å lansere et spill i samme ånd som Grand Theft Auto VI også) stopper imidlertid ikke her, da de også har bekreftet at et av deres kommende prosjekter vil debutere i juli, noe som utvider den ellers ganske magre måneden.

Etter å ha blitt annonsert tidligere i år, vil utvikleren Le Cartel Studio, som vi snakket med på London Games Festival, lansere Heave Ho 2 allerede 16. juli. Spillet byr på sin karakteristiske stil med samarbeidsbasert action og gåter, der 2–4 spillere samarbeider i co-op eller mot hverandre, lokalt og online, gjennom åtte merkelige verdener.

Med lansering planlagt til 16. juli på PC, Switch og Switch 2 (med støtte for GameShare), bekreftet Le Cartel også at en demo for « Heave Ho 2 » nettopp har kommet på Steam, noe som gir fansen en forsmak på den fullstendige opplevelsen når spillet lanseres om en måned. Sjekk den ut, og i tråd med hva den tilbyr, må du ikke gå glipp av den nyeste traileren for spillet nedenfor.