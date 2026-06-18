Det er likevel hyggelig å se spill som vet nøyaktig hva de vil være, og « Heavy Metal Death Can » er virkelig hyperfokusert på sin visjon. Det svenske teamet visste nøyaktig hva de ville ha, og prøver ikke å finne opp survival horror på nytt her. Nei, de følger pliktoppfyllende i de samme mørke fotsporene som Resident Evil, Silent Hill og de andre klassikerne i sjangeren, og resultatet er overraskende vellykket. En sjarmerende og til tider behagelig urovekkende, men likevel ujevn reise ombord på en rusten ubåt.

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Premissen er enkel. Du spiller som den eneste overlevende om bord på en svensk ubåt fra 1970-tallet. Resten av mannskapet? Vel, under mystiske omstendigheter har de blitt forvandlet til zombielignende monstre som ikke ønsker annet enn å spise deg. Ingenting utenom det vanlige, med andre ord, og en behagelig ukomplisert innfallsvinkel der de trange og klaustrofobiske omgivelsene raskt viser seg å være spillets absolutte høydepunkt. Hvert nytt rom føles som en potensiell dødsfelle der du famler deg frem i mørket med ekstremt begrenset sikt.

Teamet har også virkelig klart å fange den følelsen som preger så mange av de klassiske skrekk-eventyrene fra den tiden. Faste kameravinkler, begrensede ressurser og et spillopplegg preget av konstant risiko og belønning som virkelig får deg til å tenke deg om to ganger i hver situasjon. Ammunisjon vokser ikke på trær, og å kjempe er sjelden den åpenbare løsningen. Enkelt sagt føler du deg virkelig sårbar, og ofte er det best å bare prøve å flykte fra monstrene.

Knus monstre og balanser gjenstander i det altfor trange inventaret ditt.

Et annet ess i spillets erme er det helt perfekte lyddesignet, der urovekkende effekter og omgivelseslyder er briljant blandet sammen og spiller en viktig rolle i å forme spillets identitet. Så er det også noen virkelig morsomme hilsener til svensk kultur som det er umulig å ikke smile av. Hva med for eksempel å bruke snus for å gjenopprette helsen din? Noe som er like absurd som det er sjarmerende unikt.

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Men med ros følger også litt kritikk. For spillet er absolutt ikke uten problemer, ikke minst kontrollene, som gjentatte ganger føles unødvendig stive. Jeg skjønner selvfølgelig poenget. Men det er en hårfin grense der retro slutter å være underholdende og bare blir frustrerende. Nostalgi er vel og bra, men når det blir irriterende å spille, tar tålmodigheten raskt slutt.

På samme måte lar grafikken noe å være ønsket, og den retro-inspirerte estetikken føles litt for sparsom og mangler detaljer. Rent atmosfærisk fungerer det bra, men miljøene ville utvilsomt hatt godt av en klype ekstra omhu. Til slutt må jeg også ta et stikk mot spillets ganske tregt tempo; de første timene føltes litt unødvendig trege. « Heavy Metal Death Can » tar rett og slett god tid på seg før det virkelig kommer i gang, og selv da fortsetter det i et relativt rolig tempo.

Det er toppen av havbunnen.

Samtidig er det vanskelig å ikke sette pris på lidenskapen her. Kjærligheten til sjangeren og epoken er tydelig, og den kommer særlig til uttrykk i de små detaljene og den kompromissløse tilnærmingen der ting rett og slett får lov til å føles litt møysommelige, tungvint og – ja – frustrerende.

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Heavy Metal Death Can vil ikke appellere til alle, og spillet er bevisst gammeldags. Ofte i en slik grad at det påvirker opplevelsen negativt. Men hvis du er en av dem som virkelig lengter etter noe som føles 30 år gammelt, og som fullt ut omfavner sjangeren slik den var den gangen på slutten av 90-tallet, så kan « Heavy Metal Death Can » meget vel være det perfekte spillet for deg. Godt laget og stemningsfullt, absolutt, men også dypt frustrerende.