Hedebølge etterlater 68 000 husholdninger uten strøm i Frankrike

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En eksepsjonell hetebølge i Europa har forårsaket et strømbrudd i Vest-Frankrike, noe som har etterlatt rundt 68 000 husholdninger uten strøm, ifølge Reuters og YLE.

Helsevesenet og kritiske anlegg ble prioritert i innsatsen, og det ble levert generatorer for å sikre strømforsyningen til aldershjem etter strømbruddene tirsdag, som skyldtes en transformatorfeil.

«Hendelsen var utilsiktet og knyttet til den nåværende hetebølgen. Ingen ble skadet.»

Det er utstedt en varmevarsel for regionen.

Frankrike opplevde sin varmeste natt noensinne tidligere denne uken, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader Celsius. Temperaturene forventes å stige til over 40 grader Celsius om dagen over hele landet denne uken.