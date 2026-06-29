Hedebølgen i Europa har allerede ført til 1 300 ekstra dødsfall

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WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus oppfordrer europeiske land til å forberede seg bedre på helseproblemer knyttet til varmen, ifølge BBC og YLE.

Tedros Adhanom Ghebreyesus anslår at den enestående hetebølgen i Europa tidlig på sommeren kan være årsaken til et stort antall ekstra dødsfall.

«Siden 21. juni er det registrert mer enn 1 300 ekstra dødsfall knyttet til høye temperaturer i Europa.

Varmestress kalles ofte den «stille drapsmannen» – og europeiske boliger, arbeidsplasser og skoler er ikke bygget for slike temperaturer.»

Videre er Europa det kontinentet på jorden som varmes opp raskest, noe som bør være en vekker for regjeringene.

«Europa er det kontinentet på jorden som varmes opp raskest, med en oppvarming som er dobbelt så høy som det globale gjennomsnittet. Akkurat nå lever 150 millioner mennesker under ekstrem varme, hundrevis har omkommet, skoler er stengt, og strømnettet er i ferd med å bryte sammen.»

«Vi oppfordrer spesielt europeiske land til å iverksette handlingsplaner for helse i forbindelse med hete, som en del av den bredere agendaen for å beskytte helsen mot klimaendringene.»