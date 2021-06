Heftige angrep og bosskamper vist frem i Bright Memory: Infinite

Zeng "FYQD" Xiancheng og resten av gjengen i FYQD Studio sitt Bright Memory: Infinite var ett av de første spillene som ble vist frem på Xbox Series X, og var noe av det mest imponerende i fjorårets såkalte gameplay-presentasjon. Planen var i utgangspunktet derfor også at spillet ville lanseres samtidig som konsollen, men disse ble altså endret. Heldigvis ser det ikke ut som om dette har påvirket prosjektet noe særlig negativt.

For etter å ha vært under radaren en stund har vi nå fått en ny trailer fra Bright Memory: Infinite som blander noen meget imponerende gameplaysekvenser som viser heftige bosskamper, kule våpen og spesielle krefter sammen med noen mer filmatiske sekvenser. Til slutt får vi også vite at spillet fortsatt skal slippes en gang i år, så forhåpentligvis får vi nærmere informasjon senere i sommer eller starten av høsten.