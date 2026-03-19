Hegseth insisterer på at Trump ikke var klar over angrepene på South Pars gassfelt: "Han visste ingenting"

USAs forsvarsdepartement har forsøkt å distansere Donald Trump fra det israelske angrepet på Irans South Pars gassfelt, og forsvarsminister Pete Hegseth insisterer på at presidenten " ikke visste noe" om angrepet.

I en tale på en Pentagon-briefing framstilte Hegseth angrepet som en del av en bredere konfliktdynamikk, og antydet at Israel handlet uavhengig mens USA forfølger sine egne mål. "Iran har brukt energi som våpen i flere tiår. Israel sendte tydeligvis en advarsel," sa Hegseth.

Til tross for at Hegseth hevdet at det var fremgang, nektet han å si noe om når krigen kunne ta slutt, og la bare til at USA er "på rett spor" og lovet: "Vi kommer til å avslutte dette", ettersom spenningene rundt verdens største gassfelt fortsetter å skape ustabilitet i de globale energimarkedene.