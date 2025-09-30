Hegseth kritiserer "feite generaler" og ber dem alle om å "forberede seg på krig"

HQ

For bare noen timer siden kom USAs forsvarsminister Pete Hegseth med en kraftig melding til de øverste militære lederne, der han skjelte ut "feite generaler" og ba dem alle om å "forberede seg på krig". "Tåpelige og hensynsløse politiske ledere satte feil kompasskurs, og vi gikk oss vill. Vi ble 'Woke Department'," sa Hegseth da han innledet arrangementet. "Men ikke nå lenger," la han til. "Hvis ordene jeg taler i dag får hjertene deres til å synke, bør dere gjøre det hederlige og trekke dere... Jeg vet at det overveldende flertallet av dere føler det motsatte. Disse ordene gjør hjertene deres fulle." Så sa han: "Det er fullstendig uakseptabelt å se feite generaler og admiraler i Pentagons korridorer... Tiden med uprofesjonelt utseende er over. Ingen flere skjeggete."