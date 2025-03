Hegseth nekter for å ha lekket krigsplaner på grunn av sikkerhetsproblemer

HQ

Siste nytt om USA . USAs forsvarsminister Pete Hegseth har bestemt avvist påstandene om at han skal ha delt hemmeligstemplede krigsplaner i en privat gruppechat som ved en feiltakelse inkluderte en journalist.

Kontroversen brøt ut etter at The Atlantic rapporterte at sjefredaktør Jeffrey Goldberg ved en feiltakelse ble inkludert i en Signal-chat der høytstående tjenestemenn i Trump-administrasjonen diskuterte militære operasjoner mot houthi-opprørerne i Jemen.

Selv om det nasjonale sikkerhetsrådet erkjente at chatten var autentisk, avviste Hegseth påstandene som grunnløse, noe som styrket tilliten til administrasjonens sikkerhetsprotokoller. Les om Trump-tjenestemenns chattlekkasje som avslørte USAs krigsplaner her.