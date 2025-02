Hegseth oppfordrer Europa til å øke forsvarsutgiftene

HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har oppfordret europeiske land til å øke forsvarsutgiftene, og understreket at de ikke kan regne med at USAs militære tilstedeværelse på kontinentet vil være permanent.

Under en tale i Warszawa fremhevet Hegseth Polen som en mønsteralliert, gitt landets forpliktelse til å bruke 4,7 % av BNP på forsvaret i 2025. Han gjentok Washingtons oppfordring til NATO-allierte om å ta et større økonomisk ansvar, og advarte om at globale trusler - inkludert fra Kina - krever et bredere amerikansk fokus.

Hans bemerkninger kommer i kjølvannet av den siste tidens kontroverser om hans holdning til Ukraina, der han antydet at det var urealistisk å vende tilbake til grensene fra før 2014, og at Kievs NATO-medlemskap ikke var en levedyktig løsning.

Kritikerne hevder at hans holdning svekker USAs forhandlingsposisjon overfor Russland, mens Hegseth insisterer på at den gjenspeiler realitetene på slagmarken. Uttalelsene hans har skapt debatt blant europeiske ledere, som nå vurderer sine strategiske alternativer.