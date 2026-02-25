Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Hegseth skal møte Anthropics administrerende direktør om militær AI

Pentagon ønsker bredere bruk av kunstig intelligens, mens Anthropic understreker de etiske grensene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth planlegger å møte Anthropics administrerende direktør Dario Amodei, mens spenningen øker i forbindelse med militærets bruk av kunstig intelligens. Anthropic, som har laget chatboten Claude, er det eneste store AI-selskapet som ikke fullt ut leverer teknologien sin til Pentagons sikre nettverk, med henvisning til bekymringer over autonome våpen og AI-assistert overvåking.

Møtet belyser debatten om AI i nasjonal sikkerhet, der Hegseth presser på for systemer "uten ideologiske begrensninger", mens Anthropic posisjonerer seg som sikkerhetsfokusert. Selskapet har lenge tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak og tredjepartsovervåking, i motsetning til kolleger som Google, xAI og Grok, som integrerer modellene sine i militærets nettverk...

Hegseth skal møte Anthropics administrerende direktør om militær AI
Hegseth // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterUSA


Loading next content