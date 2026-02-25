Hegseth skal møte Anthropics administrerende direktør om militær AI

HQ

USAs forsvarsminister Pete Hegseth planlegger å møte Anthropics administrerende direktør Dario Amodei, mens spenningen øker i forbindelse med militærets bruk av kunstig intelligens. Anthropic, som har laget chatboten Claude, er det eneste store AI-selskapet som ikke fullt ut leverer teknologien sin til Pentagons sikre nettverk, med henvisning til bekymringer over autonome våpen og AI-assistert overvåking.

Møtet belyser debatten om AI i nasjonal sikkerhet, der Hegseth presser på for systemer "uten ideologiske begrensninger", mens Anthropic posisjonerer seg som sikkerhetsfokusert. Selskapet har lenge tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak og tredjepartsovervåking, i motsetning til kolleger som Google, xAI og Grok, som integrerer modellene sine i militærets nettverk...