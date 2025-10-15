Hegseth til Europa: Kjøp oss flere våpen så "dere får fred"

HQ

"Du får fred når du er sterk. Ikke når du bruker sterke ord eller vifter med fingrene, men når du har sterke og reelle evner som motstanderne respekterer." Dette var de siste ordene fra Pete Hegseth i forkant av et møte med sine NATO-kolleger i alliansens hovedkvarter i Brussel. "Vår forventning i dag er at flere land donerer enda mer, at de kjøper enda mer for å hjelpe Ukraina, for å bringe denne konflikten til en fredelig avslutning." Appellen kommer samtidig som rapporter viser en markant nedgang i den militære bistanden til Kiev i løpet av sommeren. Hva mener du Europa bør gjøre? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se mer i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!