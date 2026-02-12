Hei, kanskje ikke ta tak i den gratis native PS5-versjonen av Hollow Knight med en gang

HQ

I forrige uke fikk Hollow Knight en visuell og ytelsesmessig oppgradering, noe som ble vist på Nintendo Partner Direct. Selv om dette også gjelder andre plattformer, som PS5-versjonen, kan det være lurt å vente med å hente det gratis via PlayStation Extra eller Premium.

I henhold til PlayStation Lifestyle kan det være lurt å sjekke PlayStation-biblioteket ditt før du går videre og gjør krav på Hollow Knight via PS Plus-abonnementet ditt. I hovedsak, når du krever et spill via spillkatalogen på Extra eller Premium, uansett om du tidligere hadde gjort krav på det via Essential's gratis månedlige spill, forsvinner det når det er lastet ned via spillkatalogen.

Derfor blir Hollow Knight -fans som kan ha hatt spillet installert siden det ble gitt bort i november 2020, bedt om å holde ilden, da de kan kvitte seg med en permanent gratis lisens for spillet. Hvis du ikke er så opptatt av å beholde lisensen, kan du ta den nye versjonen, men ellers venter vi på å se om PlayStation kan håndtere dette pågående problemet, som påvirker mange brukerbiblioteker uten at de legger merke til det.