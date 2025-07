Hei, kompis! Nå kan du slåss som Beavis og Butt-head i Call of Duty

HQ

Det ser ut til at Call of Duty-serien har bestemt seg for å omfavne galskapen og kaoset i andre flerspillertitler som Fortnite ved å legge til sprø samarbeid for å bli med i kampen. I dag gir vi deg en som vi innrømmer at vi ikke så komme: Beavis og Butt-head. Hovedpersonene i Mike Judges langvarige animerte serie vil nå komme inn i kampen i Activisions skytespill.

Det er faktisk et tidligere annonsert samarbeid som er en del av Call of Duty Season 4 Reloaded, som starter i dag. Du vil kunne låse opp skins for Beavis, Butt-head, Todd og Coach. Alle med en iøynefallende tegneseriefølelse. Selv om de er morsomme, vil du sannsynligvis invitere alle motstanderlagets spillere til å skyte deg i det gigantiske tegneseriehodet.