Heidi's Legacy: Mountains Calling er basert på romanene til den sveitsiske forfatteren fra 1800-tallet

Fans av klassisk litteratur kjenner nok til Heidi-romanserien fra den sveitsiske forfatteren Johanna Spyri, en serie bøker som ble utgitt mellom 1880 og 1881. Du lurer kanskje på hvorfor vi har gjort deg oppmerksom på dette, og det er rett og slett fordi en av verdenspremierene på Wholesome Games Direct er basert på disse bøkene.

Forestillingen heter Heidi's Legacy: Mountains Calling, er et utforsknings- og administrasjonsspill som utspiller seg i en herlig fjellandsby i alpene, og som også kan skilte med sterke narrative elementer knyttet til det å blåse liv i lokalområdet igjen.

For øyeblikket vet vi ikke en utgivelsesdato eller et vindu for spillet.