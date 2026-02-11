Heineken kutter 6 000 stillinger etter at etterspørselen etter øl faller

HQ

Heineken, det nederlandske selskapet som står bak merkevarer som Heineken, Amstel og Tiger, har kunngjort planer om å kutte opp til 6 000 stillinger globalt i løpet av de neste to årene, nesten 7 % av arbeidsstyrken. Som rapportert av The Guardian, kommer beslutningen ettersom bryggeriet står overfor fallende ølsalg, spesielt i Europa og Nord-Amerika, drevet av økende levekostnader, helsebevisste valg og endringer i forbrukernes livsstil. Nedskjæringene vil påvirke både bryggeri- og funksjonærstillinger blant selskapets 87 000 ansatte.

Nedbemanningen kommer etter at administrerende direktør Dolf van den Brink overraskende trakk seg i januar, etter seks år ved roret. Heineken sa at restruktureringen er ment å forbedre produktiviteten, generere betydelige besparelser og muliggjøre investeringer i fremtidig vekst. Selskapet senket også prognosen for resultatvekst i 2026 til 2-6 %, ned fra den forventede veksten på 4-8 % i 2025, og rapporterte samtidig en nedgang på 1,2 % i det totale ølvolumet i fjor.

Til tross for nyhetene steg Heineken-aksjen med hele 4 % i Amsterdam, noe som gjenspeiler investorenes optimisme om at kostnadsreduserende tiltak kan forbedre effektiviteten. Den som tar over som administrerende direktør neste gang, vil møte et utfordrende miljø, og må navigere i et fallende salg og endrede forbrukerpreferanser samtidig som lønnsomheten opprettholdes.