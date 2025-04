Heineken presenterer telefonveske som vipper når du skåler

HQ

Det kan mildt sagt være en utfordring å koble fra mobiltelefonen. Heldigvis har Heineken kommet opp med en løsning som gjør at du kan konsentrere deg om venner og gode drikkevarer.

Løsningen heter The Flipper og er bokstavelig talt et mobildeksel som snur telefonen opp ned hver gang den hører deg skåle og si "skål". Den klarer denne bragden ved å ha en bevegelig arm på baksiden av etuiet som strekker seg ut og ruller telefonen over når den hører uttrykket. Når den vet når du skåler, bruker den "AI-trenet" lytting for å aktivere armen.

Den største ulempen med The Flipper er at det fortsatt er en prototype og et konsept, noe som betyr at du inntil videre fortsatt må snu telefonen manuelt for å bryte ut av trancen.

Dette er en annonse: