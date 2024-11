Heinz samarbeider med Kirby

HQ

Med tanke på at superkraften hans er å svelge fiendene sine, er det ikke overraskende at Kirby slår seg sammen med et matvaremerke. Samarbeidet mellom Heinz og Kirby har blitt avduket, og kommer til Japan senere denne måneden.

Ni unike design vil være å finne på produktene, som er små klemmepakker med krydder. Du kan se Kirby i forskjellig utseende på hver av dem, og det ser ut til å være omfanget av samarbeidet.

Ettersom all merkevarebygging er på japansk, og denne kollaborasjonen bare er tilgjengelig i Japan, er det vanskelig å si hva smakene er, men hvis du er i Japan og har lyst på en Kirby-godbit, vet du nå at du har flere alternativer.

