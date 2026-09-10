Hela: of Mice & Magic klarer akkurat å nå en utgivelsesdato i 2026, med lansering i desember i år

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Windup Games og Knights Peak har endelig bekreftet utgivelsesdatoen for det koselige samarbeidsspillet « Hela: of Mice & Magic. Som lovet lanseres det i fjerde kvartal 2026, men Windup Games er så vennlig å gi Rockstar litt pusterom, siden det unngår november og kommer i desember i stedet.

Spillet starter 1. desember og lanseres samtidig for PC, Xbox Series-konsoller, PS5 og Nintendo Switch 2. « Hela: of Mice & Magic lanseres i to utgaver. Standardutgaven gir deg spillet i digitalt format, men hvis du vil ha en fysisk kopi, må du skaffe deg den spesielle Harmony Edition, som er begrenset til Nintendo Switch 2, Xbox Series X og PlayStation 5. Den kommer med en 48-siders kunstbok, en digital nedlasting av spillets lydspor, en plakat og en ekstra ytre eske.

Avsløringen av utgivelsesdatoen ble ledsaget av en ny filmisk, fortellende trailer, der vi får et nytt innblikk i den fortryllede verdenen i Hela: of Mice & Magic. I spillet skal spillerne ta rollen som mus som hjelper en gammel heks med å ta vare på naturen rundt henne. Du vil kunne gli, piske og marsjere deg gjennom en åpen verden, gjennomsyret av folketro. Sjekk den ut nedenfor:

«Hela: of Mice & Magic lanseres 1. desember for PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2.