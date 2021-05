Heldigitalt QuakeCon bekreftet for august

Du ser på Annonser

Fjoråret var veldig uvanlig når det kommer til spillbegivenheter, fordi de fleste av dem enten ble kansellert eller heldigitale. QuakeCon er et eksempel på sistnevnte, og når den kommer tilbake i år vil den nok en gang være en digital begivenhet. Dette er blitt kunngjort av Bethesda, som sier at arrangementet varer fra 19. til 21. august.

De legger også til at de kommer med mer informasjon i juni. QuakeCon er først og fremst et arrangement for id Software-titler, men byr ofte på nyheter om andre Bethesda-spill også.