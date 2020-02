Hele Achievements-listen til Mega Man Zero/ZX Legacy Collection avslørt

I morgen lanseres Mega Man Zero/ZX Legacy Collection på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Samlingen inneholder seks spill fra Mega Man Zero-serien, nærmere bestemt:



Mega Man Zero



Mega Man Zero 2



Mega Man Zero 3



Mega Man Zero 4



Mega Man ZX



Mega Man Zero ZX Advent



Som du sikkert vet, bruker disse titlene å by på harde utfordringer i seg selv, og enda hardere utfordringer med Achievements-systemte, og vi vet at mange av dere liker å samle alle Achievements og få en perfekt 1000 Game Score i spillene (eller Platinum-trofé på PlayStation). Nå har hele listen over alle Achievements blitt postet på TrueAchievements, og den kan du sjekke ut her,

Pleier du å gå for alle Achievements/Trophies i spill?