Hele elleve Ubisoft-tiler har solgt over 10 millioner eksemplarer hver i løpet av denne generasjonen

Du ser på Annonser

Det er mange som er lei av Ubisofts måte å designe spill på, og dette kokte over da de lanserte Ghost Recon: Breakpoint, som resulterte i oppsigelser og uoppnådde finansmål. Men det betyr så sannelig ikke at de ikke har hatt masser av suksesshistorier i løpet av denne generasjonen - det har faktisk gått veldig bra for dem.

Ubisoft har nemlig bekreftet at hele elleve av titlene de har utgitt i løpet av denne konsollgenerasjonen har endt med å selge over 10 millioner eksemplarer hver. Det er ganske imponerende.

Lista består først og fremst av Assassin's Creed Odyssey og Assassin's Creed Origins, etterfulgt av The Division og The Division 2, samt Ghost Recon: Wildlands. Til sist har vi så Far Cry 4, Far Cry 5, Watch Dogs, Watch Dogs 2 og Rainbow Six: Siege.

Vi vet at Ubisoft senere i år vil lansere Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine og Gods & Monsters.