Hele Esports Nations Cup 16-kampoppstillingen er bekreftet

Hovedarrangementet vil løpe mellom 2. og 29. november i Saudi-Arabia.

Mens det umiddelbare fokuset for mange vil være på Esports World Cup om sommeren, vil Esports Nations Cup skje senere på året i november, med denne sistnevnte festivalen som en nasjonalbasert turnering der land vil sende frem representanter for å konkurrere i en rekke forskjellige videospill.

For dette formål har Esports Foundation nå bekreftet de 16 spillene som vil bli omtalt på Esports Nations Cup, med disse titlene som skal være i søkelyset i en periode i løpet av de tre ukene som festivalen finner sted mellom 2. og 29. november.

Hele Esports Nations Cup-oppstillingen kan sees nedenfor.


  • Apex Legends

  • Sjakk

  • Counter-Strike 2

  • Dota 2

  • EA Sports FC (tilsynelatende 27?)

  • Fatal Fury: City of the Wolves

  • Honor of Kings

  • Legendenes liga

  • Mobile Legends: Bang Bang

  • PUBG: Battlegrounds

  • PUBG Mobile

  • Rainbow Six: Siege X

  • Rocket League

  • Street Fighter 6

  • Trackmania

  • Valorant

Hvilke spill gleder du deg mest til å se i konkurransesammenheng?

