Hele Esports Nations Cup 16-kampoppstillingen er bekreftet

Mens det umiddelbare fokuset for mange vil være på Esports World Cup om sommeren, vil Esports Nations Cup skje senere på året i november, med denne sistnevnte festivalen som en nasjonalbasert turnering der land vil sende frem representanter for å konkurrere i en rekke forskjellige videospill.

For dette formål har Esports Foundation nå bekreftet de 16 spillene som vil bli omtalt på Esports Nations Cup, med disse titlene som skal være i søkelyset i en periode i løpet av de tre ukene som festivalen finner sted mellom 2. og 29. november.

Hele Esports Nations Cup-oppstillingen kan sees nedenfor.



Apex Legends



Sjakk



Counter-Strike 2



Dota 2



EA Sports FC (tilsynelatende 27?)



Fatal Fury: City of the Wolves



Honor of Kings



Legendenes liga



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG: Battlegrounds



PUBG Mobile



Rainbow Six: Siege X



Rocket League



Street Fighter 6



Trackmania



Valorant



Hvilke spill gleder du deg mest til å se i konkurransesammenheng?