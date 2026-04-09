Hele Esports Nations Cup 16-kampoppstillingen er bekreftet
Hovedarrangementet vil løpe mellom 2. og 29. november i Saudi-Arabia.
Mens det umiddelbare fokuset for mange vil være på Esports World Cup om sommeren, vil Esports Nations Cup skje senere på året i november, med denne sistnevnte festivalen som en nasjonalbasert turnering der land vil sende frem representanter for å konkurrere i en rekke forskjellige videospill.
For dette formål har Esports Foundation nå bekreftet de 16 spillene som vil bli omtalt på Esports Nations Cup, med disse titlene som skal være i søkelyset i en periode i løpet av de tre ukene som festivalen finner sted mellom 2. og 29. november.
Hele Esports Nations Cup-oppstillingen kan sees nedenfor.
- Apex Legends
- Sjakk
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- EA Sports FC (tilsynelatende 27?)
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Honor of Kings
- Legendenes liga
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG: Battlegrounds
- PUBG Mobile
- Rainbow Six: Siege X
- Rocket League
- Street Fighter 6
- Trackmania
- Valorant
Hvilke spill gleder du deg mest til å se i konkurransesammenheng?