Hele kroppen min begynner å gi etter»: Novak Djokovic slått ut i første runde av US Open

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Novak Djokovic er slått ut av US Open 2026 i første runde etter å ha opplevd et fysisk sammenbrudd som vi sjelden har sett maken til. Argentineren Mariano Navone klarte det i en fem-settskamp på Arthur Ashe-banen, 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, noe som gjør det til første gang Djokovic taper i første runde av en Grand Slam-turnering siden Australian Open i 2006.

Flere ganger kastet Djokovic opp og slet med kramper: Serberen har en tendens til å slite i varme og fuktige forhold, selv om han spilte om kvelden. «Det er noe jeg dessverre har slitt med i stort sett hver eneste kamp i år. Du vet, oppkast, det er et alvorlig problem, og så begynner hele kroppen min å svikte, i hovedsak kramper og smerter, og ryggen ga rett og slett opp til slutt, og skulderen», sa Djokovic (via The Guardian).

Jeg vil ikke legge for mye i seieren hans. Gratulerer til ham; han er en hyggelig fyr, en fighter, men du vet, jeg hadde det ikke gøy», la vinneren av 24 majortitler til, som sist vant en Grand Slam-tittel under US Open i 2023.

Etter å ha vunnet sitt eneste spill i femte sett, brøt publikum ut i jubel, og Djokovic var i tårer, rørt av publikums kjærlighet, men vel vitende om at han ikke ville klare å snu kampen.

Til tross for alder og fysiske utfordringer, samt en redusert turneringskalender med fokus på Grand Slam-turneringene, hadde Djokovic opprettholdt stor stabilitet og nådde semifinalen i US Open i fjor, finalen i Australian Open i år og semifinalen i Wimbledon. Han tapte mot Joao Fonseca i tredje runde av Roland Garros i en svært jevn kamp over fem sett.