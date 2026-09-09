Hele listen over verdener i Kingdom Hearts IV kan ha blitt avslørt som en del av et nytt, omfattende lekkasje fra « Steam

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Da « Kingdom Hearts IV ble presentert mer detaljert tidligere i år, ble det bekreftet at vi skulle reise til «Land of the Dead» fra «Coco» som en del av den kommende reisen. Når det gjelder hvor ellers eventyret skal føre oss, har dette ennå ikke blitt offisielt avslørt, men kanskje har vi nå et sikkert svar på dette etter et enormt datalekkasje fra Steam-databasen.

Nettstedet Exophase, som sporer trofeer og prestasjoner på Steam, PlayStation og Xbox, har opplevd en massiv lekkasje der det begynte å dele Steam-prestasjoner for en rekke spill som ennå ikke er utgitt (eller i noen tilfeller ikke engang annonsert). Et av ofrene var « Kingdom Hearts IV, og lekkasjen fra det etterlengtede spillet ser ut til å bekrefte de ulike verdenene som finnes i prosjektet.

Ifølge Kotaku vil verdenene i « Kingdom Hearts IV tilsynelatende omfatte både en rekke verdener som er nye for serien, men også noen ikoniske Disney-land, hvorav mange er basert på nyere Disney-eventyr.

Vi kan se frem til Haunted Mansion fra Haunted Mansion, en «Galaxy Far, Far Away» fra Star Wars, Savanna Central fra Zootropolis, Toy Box fra Toy Story, og det som kalles «Monochrome Origins», som kanskje er en hyllest til klassiske svart-hvite Disney-animasjoner. Selvfølgelig er det også «Land of the Dead» fra «Coco», og når det gjelder de originale områdene fra «Kingdom Hearts», kalles disse «Quadratum» og «Scala ad Caelum».

Det eneste unntaket er et land kjent som «Imagineer Planet», hvor det er uklart nøyaktig hva det vil være, men «Imagineer» er betegnelsen som brukes for å beskrive de kreative som jobber med Disneys temaparker, animatronikk og lignende, så kanskje vi kan forvente noe knyttet til Disneyland eller Disney World.

Hva synes du om disse verdenene, og er det noen som skiller seg spesielt ut for deg?