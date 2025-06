Hele programmet for Glastonbury 2025 er offentliggjort

HQ

Det er bare litt under tre uker til Glastonbury Festival 2025 går av stabelen, og dette er den største musikkfestivalen som finner sted i Storbritannia hvert år i disse dager. Den ikoniske festivalen er en av de mest populære og ettertraktede rundt om i verden, og det er derfor ingen overraskelse at showet vil inneholde noen av de største stjernene og bandene i år.

Nå er hele programmet for årets festival offentliggjort, og det er mye å glede seg til. For hovedattraksjonen Pyramid Stage vil den første fredagen bli headlinet av Alanis Morissette, Biffy Clyro og The 1975, før de på lørdag blir etterfulgt av Raye og Neil Young and the Chrome Hearts. Søndag avsluttes festivalen med opptredener av Rod Stewart, Noah Kahan, og Olivia Rodrigo.

Når det gjelder de andre scenene, er noen av de store navnene på Other Stage Charli XCX , The Prodigy og Snow Patrol, mens vi kan forvente oss Scissor Sisters og Pinkpantheress på Woodsies, mens Gary Numan og The Maccabees inntar The Park Stage. The Fratellis og Sam Ryder er å finne på Avalon Stage, mens Kate Nash og Reverend and the Makers også er å finne på Left Field.

I tillegg kommer hundrevis av andre opptredener på de forskjellige hovedscenene, og for å se nøyaktig hvem som opptrer hvor, kan du se hele programmet her.

Dette er en annonse:

Glastonbury 2025 pågår mellom 25. og 29. juni.