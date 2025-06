Hele Taylor Swifts musikkatalog tilhører nå henne selv

HQ

Du lurer kanskje på hvorfor folk har lyttet til så mange eldre Taylor Swift sanger de siste årene. Den populære musikeren har gitt ut alle sine tidligere album på nytt, og grunnen er at hun i det siste har jobbet med å kjøpe tilbake rettighetene til musikken sin fra sin tidligere forlagspartner. Etter flere år med dette har Swift nå fullført settet.

I et brev lagt ut på hennes hjemmeside Swift skriver hun at hun nå eier all sin tidligere musikk. Dette inkluderer ikke bare rettighetene til sangene, men også alle musikkvideoer, alle konsertfilmer, alle albumbilder og fotografier, uutgitte sanger, og som hun forklarer det: "The memories. Magien. Galskapen. Hver eneste epoke. Hele livsverket mitt."

Swift har uttalt at for fansen som lurer på om Reputation -albumet hennes snart vil bli spilt inn på nytt under Taylor's Version-navnet, kan det hende det vil skje, men "for å være helt ærlig er det det eneste av de seks første albumene som jeg ikke trodde kunne bli bedre ved å gjøre det på nytt." Dette betyr ikke at Reputation ikke vil bli utvidet, ettersom det etter hvert kan dukke opp uutgitte låter fra hvelvene, men for de som er interessert i noe mer håndfast å glede seg til, legger Swift til at "Jeg har allerede spilt inn hele debutalbumet mitt på nytt, og jeg elsker virkelig hvordan det høres ut."

Du kan lese hele brevet fra Swift her, der hun også takker fansen for at de har støttet henne underveis.

