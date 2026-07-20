Hele « The Blood of Dawnwalker leveres på en plate, men Bandai Namco anbefaler å installere oppdateringen som ble sluppet på lanseringsdagen

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Selv om det ser ut til at en av pilarene i det fysiske mediet er i ferd med å rase sammen rundt oss, satser i det minste mange av spillene som slippes i år fortsatt på å gi folk den fulle opplevelsen av en ny tittel på en plate. The Blood of Dawnwalker vil være tilgjengelig å spille i sin helhet fra platen du får i esken ved lanseringen, selv om en oppdatering anbefales for spillerne.

I et intervju med Eurogamer sa regissøren av The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, at spillet «kommer på platen.» Utgiveren av The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, presiserte dette ytterligere og sa: «Alle spilldataene finnes på platen, og det anbefales å installere en oppdatering på lanseringsdagen.»

Interessen for at spill skal forbli fysiske ble vekket av Sonys kunngjøring om at de fra og med 2028 vil slutte å produsere fysiske plater for PlayStation-spill. Dette virker som en nesten definitiv bekreftelse på en utelukkende digital PS6, men det skapte også mye kontrovers i spillmiljøet, ettersom konsollspillere nå må forholde seg til tanken på at samlingene de har bygget opp gjennom flere tiår snart kan bli foreldet.