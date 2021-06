Hele timeplanen for WitcherCon offentliggjort

Neste uke er det dags for WitcherCon. Det er et digitalt arrangement der alle Witcher-fans kan få med seg nyheter som dreier seg om The Witcher i alle former. Blant annet vil arrangementet inneholde opptredener fra ikke bare rollebesetning og produksjonsmedlemmer i Netflix-serien, men også CD Projekt Red-folk. Arrangementet starter 9. juli og avsluttes dagen etter, og hva som skal vises frem har nå blitt offentliggjort.

I første stream, den 9. juli, kan vi eksempelvis se frem mot et panel med skuespillerne og filmteamet fra TV-serien, et innslag om Gwent og også noen spesielle segmenter om hvordan ulike deler av universet er blitt vekket til live i ulike kildringer av The Witcher. Streamen avsluttes med en fremtreden av Henry Cavill, hvor han er vert for et panel kalt "Tales from the White Wold: A Spotlight Conversation with Henry Cavill". Den lover "en grundig samtale om fantasi, skjebne og det bredere Witcher-universet", og den lover også "en overraskelse eller to", så det kan være verdt å få med seg.

Den andre streamen kommer til å inneholde mye liknende, men CD Projekt Red skal her delta for å prate litt om det utvidede Witcher-universet, inklusivt detaljer om de kommende tegneseriene og brettspillet inspirert av serien.

Du kan se alt på enten Twitch eller YouTube når det begynner klokken 19 den 9. juli mens sending nummer to starter klokken 03:00 den 10. juli. Den komplette timeplanen finner du her, der det i detalj forklares hva som kommer til å skje i hvert segment av hver stream.