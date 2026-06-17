Hele utviklingsteamet bak « Luna Abyss » har blitt sagt opp, til tross for at spillet ble lansert for en måned siden

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I en ganske merkelig og ødeleggende vending har hele utviklingsteamet bak Luna Abyss blitt sagt opp, til tross for at de lanserte sitt nye spill for bare en måned siden, den 21. mai. Hele teamet hos Kwalee Labs er berørt, og i et innlegg på LinkedIn fra studioets administrerende direktør får vi vite at dette var en beslutning som var «helt utenfor vår kontroll».

Administrerende direktør Hollie Emery uttalte følgende om situasjonen: «Dessverre ble hele teamet per i går sagt opp; en beslutning som var helt utenfor vår kontroll. Som et resultat av dette er hele teamet tilgjengelig for arbeid fra og med i dag.»

Totalt er det nå ni ansatte som søker arbeid andre steder, inkludert Emery, og teamet tilbyr en «uavhengig ånd kombinert med en AAA-klasse dedikasjon til kvalitet», samt ekspertise i Unreal Engine og er «absolutte proffer på å levere høykvalitets, prisbelønte og optimaliserte prosjekter i tråd med visjonen.»

«Luna Abyss » hadde premiere på PC, PS5 og Xbox Series X/S for mindre enn en måned siden og har så langt fått sterk støtte fra kritikerne. Det er uklart hvor godt spillet har solgt, siden det nådde en topp på Steam med totalt 317 spillere rundt lanseringen, men det ble også inkludert i Game Pass fra første dag, så dette har uten tvil tiltrukket mange flere spillere.