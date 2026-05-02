Helena Bonham Carter forlater The White Lotus, rollen skal "revurderes" og "omstøbes"

HQ

Mange av verdens største stjerner soler seg for tiden på den franske rivieraen, samtidig som de jobber med den fjerde sesongen av HBO Max's The White Lotus. Produksjonen er i gang med neste runde med episoder, men allerede nå har det oppstått problemer.

Ifølge Deadline rapporteres det at Helena Bonham Carter har forlatt prosjektet, noe som etterlater et hull i rollebesetningen som må fylles. Ifølge rapporten ble det klart at rollen som skaperen Mike White skrev for Bonham Carter rett og slett "ikke passet på settet", noe som førte til at skuespilleren dro og komplikasjoner oppsto med hensyn til hvordan tomrommet skal fylles.

Det nevnes at rollen blir "tenkt på nytt, blir omskrevet og vil bli omstøpt" med faste nyheter som skal deles på denne fronten "i løpet av de kommende ukene." Selv om dette utvilsomt vil komplisere produksjonen, er det håp om at White og Bonham Carter vil kunne jobbe sammen i fremtiden, som en uttalelse legger til følgende.

"HBO, produsentene og Mike White er lei seg for at de ikke får jobbe med henne, men vi er fortsatt glødende fans og håper inderlig å få jobbe med den legendariske skuespilleren på et annet prosjekt snart."

Så kanskje vi en dag får se en sesong av The White Lotus med Bonham Carter, men det blir i hvert fall ikke i det kommende kapittelet.