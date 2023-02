Helena Bonham Carter mener The Crown bør avsluttes

The Crown er fortsatt en av Netflix's største TV-seriene, og ser alltid ut til å trekke tonnevis av seere og overskrifter når en ny sesong debuterer, mer i dag og alder ettersom showet raskt fanger opp til i dag og begynner å takle hendelser som blir veldig ferskt trykt inn i historiebøkene.

Med det nylige dødsfallet til Queen Elizabeth II som også påvirket The Crown i fjor, har spørsmålet om showet skal avsluttes og avsluttes vært et stort samtalepunkt, et som Helena Bonham Carter (som spilte prinsesse Margaret i showet i et par sesonger) har chimed inn på.

I en samtale med The Guardian uttalte Bonham Carter: «Jeg burde være forsiktig her også, men jeg synes ikke de skal fortsette, faktisk. Jeg er med og elsket episodene mine, men det er veldig annerledes nå. Da The Crown startet var det et historisk drama, og nå har det krasjet inn i nåtiden. Men det er opp til dem.»

Hva tror du? Skal The Crown avsluttes eller vil du at den skal utforske The Royal Family's moderne og nåværende liv?