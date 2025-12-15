Helgens nyhetsoppsummering: Dødelige skyteepisoder på begge sider av Stillehavet, fra Australia til USA

HQ

En rekke dødelige skyteepisoder i løpet av helgen har rystet lokalsamfunn i Australia og USA. Dette er helgens nyhetsoppsummering :

Australia: Terrorangrep på Bondi Beach i Sydney

I Australia ble minst 15 mennesker drept og flere titalls såret i et terrorangrep på Bondi Beach i Sydney søndag kveld, under en stor sammenkomst som feiret den jødiske Hanukkah-festen. Politiet hevder at angriperne var en far og sønn-duo som brukte lovlig anskaffede skytevåpen.

Den yngste mistenkte, Naveed Akram, 24, ble arrestert på stedet med kritiske skader. Faren hans, Sajid Akram, 50, ble skutt og drept av politiet. Myndighetene sa at den eldre mannen hadde hatt våpenlisens i mer enn ti år og hadde seks registrerte våpen, hvorav fire ble funnet på åstedet.

Statsminister Anthony Albanese bekreftet at Naveed Akram tidligere hadde vært kjent for sikkerhetsbyråer etter å ha blitt gjort oppmerksom på av Australias innenlandske etterretningstjeneste i 2019, selv om han på det tidspunktet ble vurdert til ikke å utgjøre noen pågående trussel. Premierminister Chris Minns i New South Wales sier at endringer i våpenlovene er "nesten sikre" når etterforskerne undersøker hvordan lisensierte skytevåpen ble brukt i et angrep med massedødsfall.

Volden har også ført til oppmerksomhet rundt modige handlinger under angrepet. En forbipasserende, senere identifisert som Ahmed al Ahmed, en fruktbutikkeier og tobarnsfar i Sydney, taklet og avvæpnet en av gjerningsmennene til tross for at han ble skutt to ganger. Myndighetene sa at hans handlinger sannsynligvis reddet liv.

USA: Masseskyting ved Brown University i Providence

I USA ble to personer drept og ni såret i en masseskyting ved Brown University i Providence, Rhode Island, lørdag, mens de siste eksamenene pågikk. Ti av de skutte var studenter, opplyser universitetsansatte.

Politiet bekreftet søndag at en person av interesse ble pågrepet, og avsluttet dermed en storstilt menneskejakt som hadde stengt Ivy League-campus i flere timer. Etterforskere sa at skytteren avfyrte mer enn 40 runder inne i et klasserom ved hjelp av et håndvåpen. Ett av ofrene er fortsatt i kritisk tilstand, mens flere andre krever intensivbehandling.

Angrepene som kom etter hverandre, har satt fart i debatten om offentlig sikkerhet og våpenkontroll på begge sider av Stillehavet. Mens Rhode Island har noen av de strengeste våpenlovene i USA, står australske myndigheter nå overfor et press om å revidere våpenlisenssystemet etter Bondi Beach-angrepet.

I tillegg til sivile mål rammet volden også amerikanske styrker i utlandet. I det sentrale Syria ble to amerikanske soldater og en sivil tolk fra USA drept i et bakholdsangrep av en bevæpnet mann fra Den islamske staten, ifølge det amerikanske militæret. Mens etterforskningen fortsetter, sliter begge landene med de menneskelige konsekvensene av volden som utspilte seg i løpet av en enkelt helg.