Helikopter, hjelmer, starfightere og en logo utgjør resten av Legos Star Wars Day-sortiment

HQ

Det er nesten Star Wars Day som vi nærmer oss den årlige May the Fourth, og med Star Wars Celebration 2025 som skjer senere denne uken, er det ikke en stor overraskelse at Star Wars og Lego har kommet sammen for å vise frem massevis av nye sett.

På toppen av Jango Fett-skipsettet som vi fremhevet tidligere, har flere andre sett også blitt kunngjort, inkludert en byggbar astromech-droide, starfighter-skip, hjelmdioramaer og til og med den berømte og ikoniske Star Wars logo også.

De Brick-Built Star Wars Logo er ganske mye nøyaktig hva det står på boksen, med dette er en 700-delt 3D-logo som skildrer den klassiske Star Wars -tittelen. Dette settet, som alle de andre nylig annonserte, vil debutere 1. mai, og når det gjelder prisen, vil det selges til £ 59.99 / € 69.99 / $ 59.99

Dette er en annonse:

Neste opp er det byggbare Chopper -settet, med dette er et sett med 1,039 deler som gjør det mulig for fans å konstruere sin helt egen versjon av den berømte droiden fra Star Wars Rebels og Ahsoka. Det vil selge for £ 94.99 / € 109.99 / $ 99.99.

Deretter kommer to nye hjelmmodeller, med dette fokus på Jango Fett og Kylo Ren. Settene består av henholdsvis 616 og 529 deler, og de vil bli solgt til £ 69.99 / € 799.99 / $ 69.99 for Jango og £ 59.99 / € 69.99 / $ 69.99 for Kylo.

Dette er en annonse:

Når det gjelder de nye skipene, er det ene Kylo Rens Command Shuttle. Dette vil være et 386-biters sett som vil sette deg tilbake £ 59.99 / € 69.99 / $ 69.99. Den støttes av en Rebel U-Wing Starfighter som spenner over 594 stykker og som vil bli sendt for £ 59.99 / € 69.99 / $ 69.99.

Når det gjelder det som er igjen, er flere nye Brickheadz satt til å debutere også, med en som tilbyr Luke Skywalker i sin Rebel Pilot utstyr og den andre med Revenge of the Sith: Heroes and Villains, nemlig Padme Amidala, Anakin Skywalker, General Grievous, Mace Windu, og Darth Sidious. Sistnevnte sett vil selge for £ 44.99 / € 49.99 / $ 49.99.

Vil du legge til noen av disse settene i samlingen din?