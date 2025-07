Hell is Us har allerede gått gull, to måneder før lansering

HQ

Nylig fikk vi fortelle deg alt om vår tid med Hell is Us, i en dedikert forhåndsvisning der vi roste spillet og anså det som forfriskende. Det virker som om den versjonen av spillet var en ganske god indikasjon på den eventuelle lanseringsversjonen, og det sier vi fordi utvikleren Rogue Factor allerede har Hell is Us klar til lansering.

Jepp, actionspillet har gått gull, en spesielt imponerende nyhet med tanke på at det ikke engang lanseres før 4. september.

Denne lange ventetiden mellom gull og lansering ligner noe på Kingdom Come: Deliverance II, som gikk gull i desember 2024 før lanseringen i februar 2025, og også Mafia: The Old Country, som gikk gull for noen uker siden før lanseringen i begynnelsen av august.

Har du tenkt å sjekke ut Hell is Us når den lanseres i september?