Hell is Us har offisielt nådd 1 million spillere

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I år er så å si alle spillstudioer (bortsett fra Devolver) livredde for å lansere et spill i nærheten av utgivelsestidspunktet for Grand Theft Auto VI. I fjor var det Hollow Knight: Silksong som var den store trusselen i kalenderen. En annen svært etterlengtet oppfølger, og en som utvikleren Team Cherry nærmest lanserte i det skjulte, da utgivelsesdatoen ble avslørt bare noen uker etter at spillet ble vist frem på Gamescom. Det betydde at mange spill, inkludert Rogue Factors « Hell is Us, ikke rakk å komme seg ut av veien.

Silksong var alltid ment å bli den mest populære utgivelsen ved lanseringen, og selv om mange likte « Hell is Us, slo det rett og slett ikke an slik utvikleren hadde håpet. Nesten et år etter at det først kom i salg, har spillet offisielt samlet mer enn en million spillere. «Vi skal ikke nevne alle ved navn, dere vet hvem dere er. EN MILLION ganger TAKK!», heter det i et innlegg på Hell is Us’ offisielle sosiale medier.

Når det gjelder mange store utgivelser, snakker vi om at de når en million eksemplarer i løpet av dager eller uker etter lanseringen. Det tok litt lengre tid for « Hell is Us, men fans av det overnaturlige eventyrspillet med nostalgisk spillmekanikk visste at « » ville bli en tittel folk ville kaste seg over så snart de ble kjent med den. Silksong har kanskje stjålet oppmerksomheten for øyeblikket, men det ser ut til at Hell is Us’ innflytelse har lang rekkevidde.