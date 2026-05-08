Hell is Us kommer til Nintendo Switch 2 i september

Nacon Connect hadde nylig en mengde nyheter og informasjon å dele med publikum over hele verden. En av de overbevisende avsløringene dreide seg om Rogue Factors Hell is Us, da actiontittelen dukket opp igjen for å presentere en oppdatering om planene for Nintendo Switch 2-systemet.

Vi blir fortalt at Hell is Us kommer til Switch 2 så snart som 24. september. Jepp, om noen måneder vil du kunne reise til Hadeas verden mens du er på farten, utforske det krigsherjede landskapet og til slutt forsøke å finne ut hva som ligger bortenfor.

Med dette i bakhodet har en ny trailer for Hell is Us blitt delt, som du kan se nedenfor.