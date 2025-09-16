Hell is Us kreativ leder avslører virkningen av Hollow Knight: Silksongs lansering

HQ

Det er tre spill som har dominert samfunnsdiskusjonene de siste årene, da fansen diskuterte om de var ekte eller ikke. Grand Theft Auto VI, en slags Bloodborne-oppfølger eller nyinnspilling, og Hollow Knight: Silksong. Så gledet verden seg da en av dem viste seg å være ekte. Men Hollow Knight: Silksongs lansering var imidlertid ikke en hyggelig overraskelse for alle.

I en samtale med Skill Up's Friends Per Second podcast, Hell is Us kreativ direktør Jonathan Jacques-Belletête snakket om den uheldige situasjonen utvikleren Rogue Factor befant seg i. "Når du vet at du er så stor, tror jeg et skyggedråpe er litt som - wow," sa han. "Som 'indiebransjens GTA 6'... å droppe noe som dette er litt ufølsomt."

Jacques-Belletête fortsatte deretter med å si at det var en diskusjon med Hell is Us' utgiver Nacon om å endre utgivelsesdatoen, som dessverre falt på samme dag som Hollow Knight: Silksongs lansering. Det ville imidlertid ha involvert refusjon av forhåndsbestillinger, og selv om Rogue Factor var klare til å ri av stormen, vet de at Silksong påvirket salget.

"Det er det som er problemet i dag - det er nesten umulig å finne et vindu der du er ganske alene," sier Jacques-Belletête, og forklarer hvor vanskelig det er å finne et lanseringsvindu i dagens spillverden. "For 15 år siden var midten av sommeren alltid en død periode. Men det er det ikke lenger. Det er bare konstant galskap."

Hell is Us imponerte oss fortsatt, og vi koste oss med det i vår nettverksanmeldelse. Håpet nå er imidlertid at jungeltelegrafen fra anmeldere og de som spilte ved lanseringen vil gi Hell is Us et jevnt salg over tid, nå som lanseringen har blitt overskygget av en titan.