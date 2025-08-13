Hell is Us har fått en demo du kan prøve i to uker

HQ

Noen ganger... bare noen ganger... kan et spill slippes uten forsinkelse. Rogue Factors Hell is Us "gikk gull" to måneder før lansering, så nå venter vi bare tålmodig på utgivelsen. Men mens vi venter på at 4. september skal komme, kan vi allerede spille en demo.

Fra 12. til 28. august kan vi prøve spillet, og bli mer hypet om hva som kommer.

Og siden det er snakk om en gratis demo, er det ingen grunn til å la være. Men før du gjør det, kan du se demotraileren under.