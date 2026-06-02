Hell Let Loose: Vietnam har blitt forsinket til august

Hvis du håpet å dykke inn i de grusomme konfliktene i den vietnamesiske krigen om et par uker når Expression Games ' Hell Let Loose: Vietnam lanseres 18. juni, har vi noen dårlige nyheter å dele.

Utvikleren har bekreftet at spillet har blitt forsinket og nå vil lanseres i midten av august, nærmere bestemt 13. august. Når det gjelder årsaken til forsinkelsen, har en uttalelse blitt delt som forklarer tilbakemeldingene samlet fra den siste Open Beta Weekend førte til avgjørelsen.

"Vi har vært så glade for å se dere dele opplevelsene deres, se de flotte videoene fra våre krigskorrespondenter og være i stand til å motta og implementere deres viktige tilbakemeldinger gjennom både våre lukkede og åpne betaer.

"I tillegg til tilbakemeldingene deres har vi også gjennomført intensive interne spilltester for både PC- og konsollversjonene av Hell Let Loose: Vietnam, og vi har identifisert flere områder der ekstra utviklingstid vil gjøre det mulig for oss å levere en sterkere lanseringsopplevelse.

"Etter nøye overveielse har vi derfor besluttet å utsette lanseringen til 13. august. Dette vil sikre at Hell Let Loose: Vietnam lanseres på det kvalitetsnivået vi forventer og som dere fortjener."

Expression skriver videre at de er "dypt takknemlige" for fansenes tålmodighet, og at de vil "fortsette å holde dere oppdatert om fremdriften vår".

