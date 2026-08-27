Hell Let Loose: Vietnam Intervju: Expression Games om den vietnamesiske settingen, planene etter lanseringen, AI og hva fremtiden bringer for Hell Let Loose

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Etter å ha lansert og støttet det intense skytespillet fra andre verdenskrig, Hell Let Loose, siden 2021, har utvikleren Expression Games nylig forlatt frontlinjene i 1940-tallets Europa for i stedet å by på en ny FPS-opplevelse i de tette junglene i Sørøst-Asia. Denne neste utvidelsen av serien, kjent som « Hell Let Loose: Vietnam, bringer med seg en ny stil innen krigføring og kamp, og nå som tittelen er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S-systemer, har vi hatt gleden av å stille noen spørsmål til de talentfulle skaperne hos Expression Games.

I et omfattende og langvarig intervju snakket vi om hvorfor den vietnamesiske krigsskueplassen ble valgt, hva lanseringen av «Hell Let Loose: Vietnam» betyr for «Hell Let Loose», studioets holdning til bruk av kunstig intelligens i utviklingen og mye mer. Svarene ble gitt av studioets tekniske direktør Kieran D’Archambaud, spillregissør Rushy Rustchynsky og utviklingsdirektør Sam Warren. Les hele intervjuet nedenfor.

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Gamereactor: Siden dette er den første fullskala oppfølgeren, hvilke kjernefunksjoner i Hell Let Loose ønsket dere å forbedre i Vietnam-utgaven, og hvilke elementer identifiserte dere som funksjoner som måtte bevares og holdes uendret?

Rustchynsky: «Visuelt ønsket vi selvfølgelig å gjengi de tette junglene i Vietnam på en rettferdig måte, noe som krevde en omfattende gjennomgang av den tekniske grafikken og en oppgradering fra Unreal Engine 4 til 5. Forbedringen er ganske enorm, og vi er stolte av det grafiske spranget mellom de to spillene.

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«Etter å ha støttet og videreutviklet Hell Let Loose de siste årene, har vi kunnet ta med oss alt vi har lært inn i Hell Let Loose: Vietnam. Fra et spillperspektiv var det avgjørende å bevare kommandostrukturen, den lagdelte kommunikasjonen og det brede spekteret av roller for å opprettholde den strategiske dybden fra originalen. Dette er grunnlaget for de store 50 mot 50-slagene; vi har imidlertid videreutviklet det med nye roller for konflikten og mange balanseringsendringer for eksisterende roller, sammen med muligheten til å skreddersy utstyrssett som påvirker taktikken fra øyeblikk til øyeblikk.»

Gamereactor: Hvorfor Vietnam? Hvorfor ønsket dere å legge spillet til dette krigsteateret?

Rustchynsky: «Et av de vanligste ønskene fra spillerfellesskapet har vært Vietnam, og teamet var like ivrige etter å ta HLL dit neste gang. Det er en ikonisk krigsskueplass som ikke har blitt utforsket i særlig stor grad i nyere historie, og kontrasten mellom lokasjon, våpen og taktikk gjør at vi kan tilby en opplevelse som føles frisk og som utfyller andre verdenskrig. For i siste instans ønsker vi at publikum skal spille begge spillene side om side i mange år fremover.»

Gamereactor: Medførte valget av et så tett jungelmiljø noen uventede utfordringer fra et spillbarhetsperspektiv?

Rustchynsky: «Det har vært ekstremt utfordrende fra et spillbarhetsperspektiv, siden vi ønsket å være så autentiske som mulig i forhold til konflikten og taktikken som ble brukt, men spillopplevelsen måtte fortsatt være morsom. Vi ønsket ikke at spillerne skulle «campe» for mye i tett vegetasjon, men jungelen måtte være tett for å se overbevisende ut, så vi måtte jobbe hardt for å sikre at spillerne forblir synlige, med visuelle og lydmessige signaler som hjelper spillerne å finne fiendens posisjoner.»

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D’Archambaud: «Fra et teknisk synspunkt har det også vært en utfordring. Vi har benyttet prosessuell innholdsgenerering i UE5 for å gi grafikerne muligheten til å definere hvordan jungelen skal se ut uten å måtte plassere vegetasjonen enkeltvis. Dette har også gjort det mulig for oss å raskt justere sammensetningen av ulike deler av jungelen for å skape visuelt tiltalende resultater som fremdeles støtter spillopplevelsen. Deretter utviklet vi et system som beveger løvverket når karakterene beveger seg gjennom det, slik at spillerne lettere kan oppdage fiendens bevegelser.»

Gamereactor: Vietnamkrigen var en særlig brutal konflikt. Hvordan har dere forsøkt å gjenspeile eller fremstille dette i * Hell Let Loose: Vietnam*?

Rustchynsky: «*Hell Let Loose* har alltid handlet om å skildre hendelser i konflikter på en realistisk og historisk korrekt måte. På grunn av Vietnamkrigens natur måtte vi være enda mer forsiktige og følsomme overfor temaet.

«Vi satte en grense veldig tidlig i utviklingen for å fokusere utelukkende på den militære konflikten, og ikke fokusere på eller «gamifisere» taktikker som skjulte feller eller andre aspekter som kunne sensationalisere konflikten. Våre militære kamper er fortsatt forankret i krigens hendelser, og vi unngår aktivt å bli for filmiske.»

Gamereactor: Har dere tenkt å gi « Hell Let Loose: Vietnam den samme langvarige støtten etter lanseringen som det opprinnelige «Hell Let Loose»?

Warren: «Vi ser absolutt for oss en lang og lovende fremtid for Hell Let Loose: Vietnam. Helt fra starten har Expression Games planlagt Vietnam med tanke på langsiktig støtte. Målet vårt er å fortsette å utvide opplevelsen med nye kart, funksjoner og innhold, sammen med løpende forbedringer av brukeropplevelsen og oppdateringer drevet av fellesskapet. Utviklingen av vår plan for tiden etter lanseringen er allerede godt i gang, med regelmessige oppdateringer planlagt gjennom resten av 2026, og teamet ser allerede frem mot en spennende og omfattende plan for 2027.»

Gamereactor: På samme måte, hva betyr lanseringen av « Hell Let Loose: Vietnam for den fremtidige støtten til «Hell Let Loose»?

Warren: «Lanseringen av « Hell Let Loose: Vietnam endrer ikke vårt engasjement for «Hell Let Loose». Begge spillene har egne utviklingsteam, uavhengige veikart og egne planer for live-tjenesten. Teamene samarbeider tett og deler jevnlig kunnskap og ekspertise, men hvert spill har sin egen langsiktige visjon. Vi gleder oss til hva fremtiden bringer for begge spillmiljøene i 2027, uansett om spillerne foretrekker slagmarkene fra andre verdenskrig eller Vietnam.»

Gamereactor: Hva er Expression Games’ holdning til bruk av AI i spillutvikling, og brukte dere AI i produksjonen av Hell Let Loose: Vietnam?

Warren: «Selv om AI kan ha en plass i spillutvikling, akkurat som i enhver annen bransje, er det noe hvert studio må forholde seg til på en måte som passer dem. Hos Expression Games, sammen med Team17, bestemte vi oss for ikke å bruke AI i produksjonen av Hell Let Loose: Vietnam, og konsentrerte oss i stedet om utviklingen med vårt eget team.»

Rustchynsky: «Kreativt sett så vi ingen fordel ved å bruke AI i dette prosjektet. Vi hadde en klar visjon helt fra starten, og vi er stolte av det vi har oppnådd gjennom kreativt menneskelig arbeid.»

D’Archambaud: «Hos Expression har vi prosesser på plass for å sikre at koden vi skriver er av høy kvalitet, samtidig som vi minimerer potensielle feil. En sentral del av dette er kollegial gjennomgang av endringer, noe som både bidrar til å opprettholde kodekvalitet og standarder, men også er en viktig metode for selvutvikling for programmererne våre, ettersom vi lærer ved å se hvordan andre jobber. Derfor velger vi foreløpig å ikke bruke AI.»

Gamereactor: Nå som « Hell Let Loose: Vietnam er her, ser du på spillet som et springbrett til andre krigsskueplasser, og i så fall, har du noen gang tenkt på å lage en «Hell Let Loose»-tittel med moderne setting?

Rustchynsky: «Vårt fokus akkurat nå er å se på hvordan vi kan bygge videre på det solide fundamentet vi har lagt for Vietnam, og hvordan vi kan utvikle spillet sammen med fellesskapet i årene som kommer.»

Gamereactor: Hva er en del av « Hell Let Loose: Vietnam som du mener fansen burde snakke mer om?

Rustchynsky: «Spillerne snakker ivrig om de asymmetriske aspektene, og vi liker å høre dem spekulere i hvordan ulike strategier kan brukes, men vi ser lite snakk om det uendelige antallet forbedringer av spillopplevelsen som vi har gjort under panseret. Delvis skyldes det at spillerne ikke har fått prøvd spillet ennå, og også fordi mange av endringene er subtile og noen ganger valgfrie som innstillinger. Samlet bidrar de til å skape en mye jevnere opplevelse som rett og slett er morsommere å spille på grunn av alle de små justeringene og oppdateringene.»

D'Archambaud: «Forskjellen mellom åpen beta og spilltesten i juli. Hvis du spiller begge deler side om side, er det en verden til forskjell mellom dem. Forbedringer i spillbarhet, visuelle forbedringer og et enormt sprang i ytelsen både på klient- og serversiden. Disse aspektene understreker hvor viktig og vellykket vår grundige oppgradering av motoren og støtteteknologiene var da vi begynte å jobbe med dette spillet. Vi har nå en plattform der vi trygt kan innføre forbedringer raskt. Det vil bli et enormt løft igjen på lanseringsdagen, og vi kommer ikke til å slutte å forbedre spillet da heller.»

Takk til Expression Games, Rustchynsky, D’Archambaud og Warren for at de tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. « Hell Let Loose: Vietnam er nå tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og du kan lese vår anmeldelse av spillet for å få et dypere innblikk i hva det har å by på.