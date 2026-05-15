Hell Let Loose: Vietnam lanseres på PC og konsoller i midten av juni

Team17 og utvikleren Expression Games har bekreftet at neste kapittel i Hell Let Loose-serien offisielt vil ankomme digitalt om rundt en måned. Hell Let Loose: Vietnam vil debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 18. juni, men igjen, bare i digitalt format, ettersom den fysiske lanseringen av spillet blir spart til 4. august.

Når spillet debuterer, vil det selges for £ 34.99 / € 39.99 for basisutgaven, med Deluxe Edition som også inkluderer noen ekstra godbiter som vil bli lansert senere i 2026, som selges for £ 54.99 / € 59.99.

Når det gjelder hva spillet vil tilby spillerne ved debuten, kan vi forvente seks store kart der 50v50-action vil forekomme, alt på toppen av historisk nøyaktige våpen, kjøretøy og taktiske alternativer, pluss nye amerikanske luftenheter.

Hvis du er nysgjerrig og ønsker å spille spillet i forkant av debuten for å få en smakebit av hva det vil tilby, vil det være en gratis å spille Open Beta-helg på PC via Steam bare mellom 29. mai og 1. juni.

Se traileren for utgivelsesdatoen for det actionfylte spillet nedenfor.