Hell Let Loose: Vietnam viser frem destruktive 50v50-kamper i ny trailer

Få helikopterbladene til å surre, gutter, og pass på fotsporene, for vi er på vei inn i Vietnams svette, dødelige jungel. Hell Let Loose: Vietnam har nettopp fått en ny titt på Galaxies Spring Showcase i kveld, og det ser fantastisk kaotisk ut når det bringer Vietnamkrigens raseri til skjermene våre i massive 50v50-kamper.

Enten du tar kampen i luften eller kjemper på bakken i tette infanterikamper, ser Hell Let Loose: Vietnam ut til å levere eksplosiv action. Hvis du vil være tidlig ute, kan du melde deg på spilltestene gjennom skjemaet her, eller via QR-koden i traileren nedenfor.

Spillet utspiller seg over 6 forskjellige kart, og du vil være en avgjørende del i denne gjenfortellingen av en av historiens mest beryktede konflikter. Det er en rekke historisk nøyaktige kjøretøy, våpen og mer å oppdage, så hvis et historiebasert skytespill høres ut som din greie, kan du ta en titt på traileren og holde øynene åpne for mer informasjon.