Hellas bruker 3,5 milliarder euro på nytt israelsk luftforsvarssystem

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Det greske sikkerhetsrådet KYSEA forventes snart å godkjenne en utgift på 3,5 milliarder euro til et nytt luftforsvarssystem fra Israel. Pengene skal også brukes på flere typer droner, ifølge Reuters.

KYSEA ga tidligere i år en foreløpig godkjenning av kjøpet av systemet, og anskaffelseskontraktene forventes å bli godkjent, ifølge kilder med kjennskap til saken. Israelske missiler og radarer fra Rafael og IAI skal utgjøre kjernen i Hellas’ nye forsvarssystem «Achilles Shield», som skal håndtere fly, droner og ballistiske missiler.

Den greske regjeringen planlegger å bruke rundt 28 milliarder euro frem til 2036 for å modernisere sine væpnede styrker. Landet kjøper også opptil 40 nye F-35-jagerfly fra USA, samt fregatter fra Frankrike og Italia.